Napoli, ore decisive per la panchina: De Laurentiis sceglie il sostituto di Garcia

Sono ore decisive per il futuro della panchina del Napoli. La sconfitta interna contro l'Empoli, per le modalità con cui è sopraggiunta e per le scelte fatte, ha segnato la parabola finale della breve esperienza di Rudi Garcia all'ombra del Vesuvio. Il tecnico francese, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà più alla guida della squadra partenopea quando mercoledì a Castel Volturno riprenderà la preparazione in previsione del trittico terribile di partite con Atalanta, Inter e Juventus alla ripresa del campionato a cui andrà ad aggiungersi la doppia sfida contro Real Madrid e Braga in Champions League che deciderà l'accesso agli ottavi di finale.

Sarà una giornata frenetica, dunque, quella che attende Aurelio De Laurentiis tra contatti, telefonate, incontri e riunioni. Il presidente del Napoli sa che stavolta non può permettersi di sbagliare scelta e dovrà ponderare nei minimi dettagli ogni decisione. L'esonero di Garcia, infatti, porterà a pagare due allenatori e due staff e inoltre, con l'addio anticipato del trainer transalpino, si perderebbero anche i benefici fiscali del 'Decreto crescita'. Ecco perchè la scelta potrebbe ricadere su un tecnico che sia disposto ad impegnarsi ad allenare Di Lorenzo e compagni fino al termine della stagione, per poi tirare le somme e discutere di una permanenza all'ombra del Vesuvio alla luce dei risultati ottenuti.

Il nome più 'chiacchierato' è quello di Igor Tudor, reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Olympique Marsiglia, che in Italia ha già allenato Udinese e Verona. Se dovesse accettare un accordo fino al termine della stagione, con l'eventualità di un rinnovo opzionale, magari legato al raggiungimento di eventuali risultati e obiettivi, la scelta potrebbe anche ricadere su di lui, nonostante in carriera abbia utilizzato prevalentemente la difesa a tre.

Non va trascurato anche il nome di una vecchia conoscenza azzurra, Walter Mazzarri. Il tecnico toscano sarebbe pronto a tornare a Castel Volturno, anche con un accordo fino al termine della stagione. Anche lui è un profondo conoscitore della difesa a tre, ma in una recente intervista ha già anticipato che sarebbe stuzzicato dall'idea di passare al 4-3-3.

Anche Marco Giampaolo è uno di quegli allenatori che potrebbe essere disposto ad accettare un impegno fino a giugno, per poi discutere a fine stagione del futuro. L'allenatore abruzzese viene da tre esperienze deludenti con Milan, Torino e Sampdoria, ma in ogni caso gode della stima di De Laurentiis.

Resta sullo sfondo anche la carismatica figura di Fabio Cannavaro, ieri al Maradona in tribuna accanto al presidente con il fratello Paolo. Il tecnico napoletano non ha, però, mai allenato in Serie A. Più difficile al momento una riapertura della pista che porta ad Antonio Conte o un'ipotesi estera di allenatori che non hanno esperienza in Italia.

Occhio anche a possibili colpi di scena e sorprese che De Laurentiis potrebbe riservare, come ad esempio l'accoppiata di due ex azzurri come Calzona e Hamsik, attualmente alla guida della nazionale slovacca.