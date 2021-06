Malore in campo per Eriksen, il messaggio del Napoli: "Forza Christian"

Il malore che ha colpito Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia ha sconvolto l'intero mondo del calcio. Il centrocampista dell'Inter, sul finale del primo tempo del match valevole per i campionati Europei, si è accasciato al suolo ed è stato soccorso e rianimato in campo e successivamente portato via in ambulanza. Il calciatore è in ospedale e le sue condizioni sono stabili, secondo quanto riferito dalla federazione danese.

Anche il Napoli ha voluto esprimere la propria vicinanza al giocatore nerazzurro con un messaggio pubblicato sui propri profili social ufficiali: "Forza Christian, siamo tutti con te!".