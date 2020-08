CALCIOMERCATO NAPOLI - Nell'operazione Koulibaly con il City può entrare Eric Garcia

L'affare Koulibaly-Manchester City continua a tenere banco in casa Napoli. Il club inglese e quello partenopeo ancora non hanno trovato un accordo per il passaggio del difensore senegalese alla corte di Pep Guardiola.

Il club inglese - riferisce Sky Sport - starebbe pensando di inserire come pedina di scambio nella possibile operazione con gli azzurri il cartellino di Eric Garcia, giovane e promettente difensore centrale spagnolo classe 2001, scuola Barcellona.