Spalletti: "Episodio di Mario Rui sintomo di poca maturità. Osimhen leader, ha ricordato a tutti il match dell'anno scorso"

"Oggi il rischio era di essere sotto il loro livello di lotta. Contro l'Empoli diventa difficile perché per loro le partite finiscono al 100'. Giocano sempre allo stesso ritmo, vengono a prenderti, a mangiarti addosso. Bisogna fare i super complimenti a questa squadra perché oggi è stata tanta roba. Chi affronta il Napoli mette sempre dentro qualcosa in più, ci si gioca la vita, visto che fare risultato contro di noi diventa difficile. La squadra sa interpretare bene i momenti, hanno capito tutti benissimo quello che deve essere lo spirito di squadra: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Meglio un uovo oggi, la gallina può aspettare". Così Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria sull'Empoli.

Centrocampo dominante

"I centrocampisti hanno fatto una partita incredibile, quella dei giocatori che a ogni costo vogliono portare la partita a casa. Viene esaltata la qualità di Lobotka in possesso palla ma lui non lo salti mai in fase difensiva. Va addosso a tutti, quelli grossi, quelli alti, grazie anche al suo fisico con cui riesce a tenere botta sempre. Lui era un gran calciatore anche al Celta Vigo".

L'espulsione di Mario Rui

"L'episodio di Mario Rui è sintomo di poca maturità, ma gli episodi ci stanno. La squadra ha avuta un'attenzione importantissima".

Osimhen leader

"Oggi Osimhen era arrabbiato negli spogliatoi a fine primo tempo, poi ha citato la partita dell'anno scorso, ricordandola a tutti. Questi sono atteggiamenti da leader. Ha messo in campo tanta disponibilità al servizio della squadra, tant'è che ha avuto diverse occasioni per far gol ma ci è arrivato stanco".

La prontezza di Elmas

"Se giocatori come Elmas entrano sempre così, con quella disponibilità... tutti sono entrati bene ma lui benissimo e ci ha dato una grossa mano".