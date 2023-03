Napoli, Elmas su Spalletti: "Senza di lui non avremmo fatto queste cose, è la persona più importante"

"Ci sono tante partite da giocare e dobbiamo pensare partita dopo partita, giocando il nostro calcio. Abbiamo fatto già una cosa bellissima, ma dobbiamo tenerla fino alla fine. Abbiamo partite ancora difficili, ma sappiamo che dobbiamo fare bene. Siamo forti, ma giochiamo come squadra, quando tutti hanno la stessa grinta, voglia, tutti corrono per la squadra allora anche in 10 o pure in 9 diventa più facile ed è incredibile". Così Elif Elmas ha parlato del momento della squadra nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

Spalletti

"Il mister sin dai primi giorni è stato fondamentale. Io lo seguivo da piccolo alla Roma, è un grande allenatore, di qualità. Sta facendo belle cose, senza di lui non avremmo fatto queste cose e lui è la persona più importante. Spero di continuare con lui per fare ancora meglio", ha aggiunto il centrocampista azzurro.