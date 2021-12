Napoli, altro caso Covid in casa azzurra: Elmas positivo al tampone molecolare

Dopo Victor Osimhen, anche Elif Elmas è stato nuovamente colpito dal Covid-19. Il centrocampista del Napoli è risultato positivo in seguito ad un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri, prima del suo rientro in Italia.

Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e - come rende noto il club partenopeo - osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Con quello del macedone salgono, dunque, a tre attualmente i casi di positività nel gruppo azzurro, dopo Osimhen e Lozano. Elmas era già stato colpito dal virus nell'ottobre 2020.