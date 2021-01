Elmas, il grave lutto e la dedica dopo il gol in Napoli-Spezia

E' stata una serata particolare quella vissuta dal centrocampista del Napoli Elif Elmas contro lo Spezia. L'azzurro è tornato al gol dopo un po' di mesi e ha potuto così dedicare la sua rete all'amato nonno, scomparso nelle ore precedenti.

Il macedone ha pubblicato al termine del match un commovente messaggio sui suoi profili social: "Quando cerco di individuare la persona che mi ha ispirato di più, penso a mio nonno. Sono triste perchè so che non ti rivedrò mai più qui sulla terra e sicuramente mi mancheranno la tua saggezza, incoraggiamento e ispirazione. Dedico questo gol a te nonno mio e credo che tu sei orgoglioso di me. Credo che tu sia in un posto migliore ora. Riposa in Pace, nonno".