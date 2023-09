Il macedone ha disputato l'intero incontro e si candida, dunque, ad un ballottaggio con Raspadori e Lindstrom per la sostituzione di Politano, che quasi certamente salterà il match di campionato contro il Genoa.

Elif Elmas protagonista con la sua nazionale. Il centrocampista del Napoli, infatti, ha iscritto il suo nome sul tabellino dei marcatori in Malta-Macedonia, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 terminato sul risultato di 0-2.

Elmas in gol in nazionale: buone notizie per Garcia dopo l'infortunio di Politano