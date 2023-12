Elmas al Lipsia, è ufficiale: le cifre del trasferimento

Eljif Elmas non è più un calciatore del Napoli. Adesso è ufficiale, il macedone passa al Lipsia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Lo aveva annunciato già Aurelio De Laurentiis in un'intervista di alcuni giorni fa, ora lo conferma anche la società tedesca che sui suoi canali scrive: "Eljif Elmas si trasferirà dalla SSC Napoli al RB Lipsia il 1° gennaio 2024. Il 24enne riceverà un contratto a lungo termine per quattro anni e mezzo fino a giugno 2028 e giocherà con la maglia numero 6 della RBL. Il centrocampista si recherà poi direttamente con la squadra al ritiro di La Manga il 2 gennaio".

E' la prima cessione del Napoli nel mercato invernale. Si tratta del terzo protagonista dello Scudetto ad andare via dopo Kim e Lozano, ceduto in estate. Elmas giunse a Napoli nell'estate del 2019, quando Carlo Ancelotti si era da poco seduto sulla panchina azzurra al posto di Maurizio Sarri. Per lui 189 presenze e 19 goal, coppe comprese. La migliore stagione, neanche a dirlo, è stata l'ultima, quella dello scudetto, con 36 presenze e sei goal in campionato, che hanno fatto di Elmas il miglior dodicesimo uomo della Serie A.

Infatti, a Napoli il macedone si è specializzato negli ingressi a partita in corso e solo raramente è partito nell'undici titolare. Un'abitudine che lo ha portato, già la scorsa estate, a chiedere la cessione. Mezz'ala in un centrocampo a te, trequartista, mediano, esterno d'attacco, Elmas si è fatto apprezzare per la sua duttilità, che in alcuni frangenti è sembrata un punto a sfavore vista la difficile collocazione tattica.

La sua partenza lascia un vuoto non indifferente. Elmas, infatti, era sia il vice-Zielinsky che il vice-Kvara. Il Napoli, da gennaio orfano di Anguissa che giocherà la coppa d'Africa, dovrà intervenire sul mercato perché a centrocampo la coperta è cortissima, viste anche le situazioni di Demme e Gaetano, mai entrati nelle rotazioni di Garcia, né di Mazzarri.

Il nome che avanza con insistenza in queste ore è quello di Samardzic, centrocampista 21enne dell'Udinese. Potrebbe non bastare in un reparto che da tempo soffre anche dell'assenza di una reale alternativa a Lobotka e Anguissa. Per questo motivo, restano monitorati anche i profili di Fofana e Soumarè, più adatti a rappresentare l'alternativa al camerunense.