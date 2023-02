Lozano: “Una delle migliori partite da quando sono a Napoli”

''Abbiamo fatto un grande lavoro. All'inizio era complicato penso che abbiamo fatto una bellissima partita. Io ho giocato molto bene ma so che devo ancora lavorare tantissimo e dobbiamo farlo tutti assieme per continuare ad andare su questa strada''. Hirving Lozano, uno dei migliori in campo analizza su Sky l'andamento della gara con l'Eintracht e il futuro del Napoli in Champions League. ''Non so dove possiamo arrivare - dice - dobbiamo pensare partita dopo partita. La squadra è forte e questo è molto positivo''. ''La qualificazione ai quarti di finale? Ci sono ancora 90 minuti da giocare in casa - conclude - e dobbiamo fare una buona partita al 'Maradona' perché l'Eintracht è una squadra molto forte''.

"Sapevamo che era una partita difficile, è una squadra molto fisica, dovevamo restare attenti alle loro ripartenze. Siamo partiti un po' contratti, ma poi abbiamo messo in campo il nostro palleggio e le nostre qualità e abbiamo ottenuto una vittoria importante". Così il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria sull'Eintracht. "Il gol? Sono giocate che proviamo. Siamo contenti", ha spiegato il capitano azzurro ai microfoni di Sport Mediaset. "Quarti più vicini? No, manca ancora il ritorno, in Europa le partite vanno sempre giocate, dobbiamo prepararci bene", ha aggiunto.