Eintracht Francoforte-Napoli, una notte europea per sognare

Luciano Spalletti si riaffida a Piotr Zielinski e Hirving Lozano per la notte europea di Francoforte. Gli azzurri affrontano l'Eintracht al "Deutsche Bank Park" per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Per il Napoli si tratta della quinta volta nella storia tra Coppa dei Campioni e la nuova competizione europea per club. Nelle occasioni precedenti, 1990/91 contro lo Spartak Mosca, 2011/2012 contro il Chelsea, 2016/2017 contro il Real Madrid e 2019/2020 contro il Barcellona, il club partenopeo non è mai riuscito a superare il turno ed accedere ai quarti. E' anche per questo motivo che la gara ha una valenza ancor più speciale per Di Lorenzo e compagni, che hanno, dunque, una ulteriore occasione per entrare nella storia azzurra.

Le scelte di Spalletti

Sono due le variazioni nel Napoli rispetto alla formazione scesa in campo venerdì scorso in campionato contro il Sassuolo. Tornano titolari Zielinski e Lozano, mentre Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui sulla corsia mancina in difesa.

Questo lo schieramento azzurro: (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Diretta tv in chiaro

Il match tra Eintracht Francoforte e Napoli sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5, ed anche su Mediaset Infinity e Sky Sport a partire dalle ore 21.00.