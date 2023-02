Martedì 21 febbraio Eintracht Francoforte e Napoli si affronteranno in Germania per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5, ed anche su Mediaset Infinity e Sky Sport.