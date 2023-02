Euroshow del Napoli: gli azzurri vincono a Francoforte con Osimhen e Di Lorenzo

Campionato o Champions League che sia, il Napoli continua a vincere e convincere. La squadra di Spalletti non fa differenza tra Italia ed Europa e vince per 2-0 a Francoforte battendo l'Eintracht nella gara di andata del doppio confronto contro i tedeschi. Di Osimhen nel primo tempo e di capitan Di Lorenzo nella ripresa i gol vittoria. Sullo 0-0 Kvaratskhelia aveva fallito un calcio di rigore. Nel secondo tempo i padroni di casa restano in 10 per l'espulsione del vice campione del mondo Kolo Muani, per fallo su Anguissa.

Quinta volta agli ottavi per gli azzurri

Per il Napoli si tratta della quinta volta agli ottavi di finale nella storia tra Coppa dei Campioni e Champions League. Nelle occasioni precedenti, 1990/91 contro lo Spartak Mosca, 2011/2012 contro il Chelsea, 2016/2017 contro il Real Madrid e 2019/2020 contro il Barcellona, il club partenopeo non è mai riuscito a superare il turno ed accedere ai quarti. Una motivazione ancora più speciale per Di Lorenzo e compagni, che hanno, dunque, una ulteriore occasione per entrare nella storia azzurra.

Le scelte di Spalletti

Sono due le variazioni nel Napoli rispetto alla formazione scesa in campo venerdì scorso in campionato contro il Sassuolo. Tornano titolari Zielinski e Lozano, mentre Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui sulla corsia mancina in difesa.

Il match e la chiave tattica

L'Eintracht prova ad aggredire alto il Napoli nelle fasi iniziali e a portare pressione sistematica su Lobotka. Dopo qualche difficoltà iniziale, gli azzurri prendono le misure ai tedeschi, costretti ad abbassare ulteriormente il baricentro e ad aspettare l'occasione per ripartire. Gli uomini di Spalletti, però, con il passare dei minuti schiacciano i padroni di casa nella loro metà campo ed il predominio partenopeo si concretizza dopo la mezz'ora di gioco.

Al 35' Lozano sfiora il gol del vantaggio, centrando in pieno il palo. Sulla respinta Osimhen anticipa Buta, che lo stende in area. L'arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Dal dischetto va Kvaratskhelia che però si fa ipnotizzare dall'esperto Trapp. Passano pochi minuti ed il Napoli la gara la sblocca per davvero. Azione devastante di Lozano sulla destra, che trova al centro Osimhen che deve solo depositare il pallone in rete per l'1-0. Poco dopo l'asse messicano-nigeriano si ripete, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Nella ripresa al 58' altro episodio chiave del match: scontro tra Anguissa e Kolo Muani, con il francese che calpesta con i tacchetti Anguissa. Dias estrae il rosso diretto per il vice campione del mondo, che lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Napoli approfitta della situazione per chiudere ogni discorso al 65': tacco di Kvaratskhelia in area e colpo da biliardo di capitan Di Lorenzo che con un preciso rasoterra trafigge di sinistro Trapp, siglando il 2-0.

Lozano eletto uomo della partita

Il tabellino

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Jakic, Ndicka; Buta (70' Knauff), Sow, Kamada, Max (92' Lenz); Lindstrom (70' Borrè), Gotze (81' Alidou); Kolo Muani. All. Glasner

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (80' Ndombele), Lobotka, Zielinski; Lozano (80' Elmas), Osimhen (84' Simeone), Kvaratskhelia (84' Politano). All. Spalletti

Arbitro: Dias (Portogallo)

Marcatori: 40' Osimhen, 65' Di Lorenzo

Note: espulso Kolo Muani al 58' per gioco violento. Ammoniti Kim, Goetze, Elmas.