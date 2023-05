Calciomercato Napoli - Per un messicano che potrebbe uscire un altro può entrare?

Per un messicano che potrebbe uscire, un altro può entrare. Sono questi gli spifferi che arrivano dalla stampa estera nelle ultime ore sul mercato del Napoli.

Il futuro di Hirving Lozano, infatti, è in bilico ad un anno dalla scadenza del contratto. In caso di mancato rinnovo, infatti, l'ex Psv potrebbe lasciare in estate il club partenopeo. Sulle sue tracce, secondo quanto riferisce dal Messico 'Debate', ci sarebbe il Lione, su suggerimento del centravanti francese Gignac, che da tempo ormai gioca nel campionato messicano.

Il Napoli, però, avrebbe messo nel mirino un connazionale del 'Chucky': si tratta di Edson Alvarez, 25enne centrocampista dell'Ajax capace di giocare anche da centrale difensivo. Secondo i 'rumors' circolati in Germania negli ultimi giorni, infatti, il Borussia Dortmund avrebbe ingaggiato una 'lotta' con gli azzurri e con gli inglesi del Brighton per aggiudicarsi il mediano messicano.