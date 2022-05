Napoli a Dimaro, Edo De Laurentiis: "Ci sono degli ottimi formaggi"

Il vice presidente della SSC Napoli Edo De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritiro di Dimaro. Il figlio di Aurelio ha spiegato di essere felice che la squadra torni in Trentino, soffermandosi anche sulle qualità enogastronomiche della terra che ospiterà gli azzurri di Spalletti.

"Dimaro è casa nostra, possiamo dire tranquillamente che ormai è una città della Campania. Il nostro rapporto va avanti da molti anni e siamo felici di poter tornare anche quest'anno. Oltre alla grande organizzazione e alla bellezza dei posti, il Trentino ha anche degli ottimi formaggi, della carne strepitosa, si mangia molto, molto bene. Tutto è strepitoso", ha detto Edo.