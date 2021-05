Furia Edo De Laurentiis: "Mazzoleni al bar e non al Var. E la Juventus..."

"Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo del Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, l'utilizzo del Var. E poi? Accade l'impossibile. Mazzoleni al bar, non al Var". È il polemico intervento su Instagram di Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vicepresidente del Napoli.

Edo contesta la decisione dell'arbitro Fabbri sul secondo gol di Osimhen in Napoli-Cagliari di ieri, e ancor di più il fatto che Mazzoleni al Var non sia intervenuto.

Non solo. Il vicepresidente del Napoli ha preso in un altro post di mira (non esplicitamente ma con tutta probabilità) anche la Juventus: "A noi - scrive - un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare...che tristezza...". Il riferimento è all'azione che ha dato vita al rigore per i bianconeri ieri contro l'Udinese..