Edoardo De Laurentiis dopo l'incidente: "Grazie a tutti. Il bimbo è a casa ed è tutto ok"

"Oggi pomeriggio siamo stati coinvolti in un lieve incidente, nessuna conseguenza per i passeggeri. Il bimbo di 3 anni sta a casa ed è tutto ok. Grazie a tutti". Così Edoardo De Laurentiis, in una storia su Instagram, ha voluto tranquillizzare tutti sulle condizioni delle persone coinvolte nell'incidente che è avvenuto nel casertano, nel pomeriggio di domenica, tra via Palermo e via Firenze a Casapulla, nei pressi dell'Appia.

Il vicepresidente del Napoli - racconta Casertanews - viaggiava a bordo di una Porsche Cayenne quando, per motivi ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, la sua auto ha impattato con una Nissan guidata da una donna, che viaggiava in compagnia di un bambino 2 anni.

Nel sinistro la vettura del numero due azzurro avrebbe riportato seri danni, mentre De Laurentiis jr sarebbe uscito illeso. Il bambino che era a bordo dell'altra auto coinvolta nel sinistro è stato, invece, trasportato all'ospedale Santobono di Napoli per accertamenti ed è stato poi successivamente dimesso. Lievi ferite per la madre del piccolo.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che è attualmente al vaglio degli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere.