DIMARO - Edo De Laurentiis parla con giornalisti e tifosi: dal mercato al futuro

Bagno di folla a Dimaro per il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis. Il dirigente azzurro si è intrattenuto a parlare all'esterno del campo di allenamento con tifosi e giornalisti.

Il numero due del club partenopeo ha risposto ad alcune domande, tra cui quelle sul mercato: "Dybala? Qualsiasi giocatore può essere preso dal Napoli. Non aggiungo altro a quanto detto da Giuntoli. Koulibaly e Mertens? Sono offerte molto importanti, considerando che siamo in una fase post pandemia. Se accetteranno? Non sono nella testa dei calciatori, non lo so. Vediamo. Kalidou è una grande persona. Per noi confermarlo è molto importante. Napoli ha dato parecchio a Dries e può dargli ancora molto. Bisogna essere positivi".

De Laurentiis jr non ha escluso anche un ritorno di Hamsik in futuro in società: "Noi non chiudiamo mai le porte a nessuno, soprattutto a chi ha fatto bene al Napoli".

In conclusione Edoardo De Laurentiis ha annunciato anche sorprese per le nuove maglie e ha confermato che si sta lavorando alla campagna abbonamenti.