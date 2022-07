Dybala al Napoli non è impossibile ma molto difficile: le condizioni per trasformare il 'sogno' in realtà

Paulo Dybala è il nome che sta accendendo la fantasia dei tifosi del Napoli in questa torrida estate, è inutile negarlo. Al di là delle smentite del ds azzurro Cristiano Giuntoli nella conferenza stampa di sabato a Dimaro, i supporters partenopei continuano a sognare l'arrivo dell'attaccante svincolatosi il 1° luglio scorso dalla Juventus.

L'approdo di Dybala alla corte di Spalletti non è impossibile ma, va detto, molto difficile. Ci sono, infatti, una serie di incastri che dovrebbero verificarsi per vedere la "joya" vestirsi d'azzurro.

Il nodo ingaggio e i diritti d'immagine

E' inutile girarci intorno. Prima ancora di parlare dell'ipotesi Dybala al Napoli bisogna partire dal nodo ingaggio. Le attuali richieste del giocatore e del suo entourage dovranno abbassarsi per poter diventare un'idea concreta per il club partenopeo. Fino a quanto? La cifra giusta potrebbe essere tra i 5 e i 6 milioni netti di ingaggio a stagione. Ci sarebbe poi il nodo dei diritti di immagine da risolvere, anche se in passato con giocatori come Higuain si sono trovate formule 'ibride'.

Le cessioni in attacco per rendere 'sostenibile' l'operazione

Il Napoli al momento in attacco deve liberare posti prima di prevedere nuovi ingressi, meglio ancora se si tratta di calciatori con salari non bassi. Ecco che allora gli 'indiziati' per abbassare il monte ingaggi e rendere sostenibile quello di Dybala diventano Politano e Petagna, che in due percepiscono circa 4 milioni netti a stagione.

I vantaggi del Napoli

La concorrenza, qualora gli azzurri decidessero di affondare il colpo per Dybala, non manca. Sfumata quasi del tutto l'ipotesi Inter, restano al momento in piedi Milan, Manchester United e Roma. Per quanto riguarda le ultime due, il Napoli ha dalla sua il vantaggio di giocare la Champions League, una vetrina importante per un calciatore che ha grande voglia di rilanciarsi anche in chiave Mondiale. Inoltre la città partenopea conserva comunque un fascino non di poco conto da poter esercitare sui calciatori argentini ed è inutile spiegarne i motivi.

L'età di Dybala

L'età dell'ex Juventus potrebbe incoraggiare De Laurentiis a pensare di mettere in piedi l'operazione. L'argentino ha 28 anni (ne compirà 29 solo a metà novembre) e per questo il suo eventuale ingaggio avrebbe anche una prospettiva futura, non ancorata solamente all'immediato presente.

La collocazione tecnico-tattica

Dove giocherebbe Dybala nel Napoli di Spalletti? Il tecnico azzurro nella prima conferenza stampa della stagione a Dimaro ha anticipato una novità tattica importante. Dal 4-2-3-1, infatti, si potrebbe tornare ad utilizzare con maggiore frequenza il 4-3-3, anche per valorizzare le caratteristiche di Piotr Zielinski. Ecco che allora in questo modulo di gioco Dybala potrebbe partire da destra, come spesso è solito fare per accentrarsi e andare al tiro di sinistro, con Anguissa dietro a coprirgli le spalle e con Elmas all'occorrenza più che Kvaratskhelia sull'altra fascia in attacco nelle partite in cui c'è da correre e da difendere di più.