Supercoppa Italiana Juventus-Napoli, brutte notizie per Pirlo

Paulo Dybala non sarà in campo mercoledì 20 gennaio al Mapei Stadium per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus.

L'attaccante argentino, uscito per infortunio nel match di campionato contro il Sassuolo, è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, con tempi di recupero di circa 15/20 gg.

Gli esami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno, invece, escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno.