Dubai Globe Soccer Awards, per De Laurentiis nomination come "best president"

Sono state rese pubbliche in queste ore le candidature per i Globe Soccer Awards di Dubai. Il Napoli ha due calciatori in lizza per il premio, ovvero Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, oltre che l'ex – adesso in forza al Bayern Monaco ma candidato in virtù della sua stagione in azzurro – Kim Min-Jae.

Sorpresa anche per quanto riguarda i candidati fuori dal campo: il Napoli infatti vanta tra le nomination anche quella di “best president” per il suo patron Aurelio De Laurentiis. A contendergli il premio saranno Khaldon Al Mubarak del Manchester City, José Castro del Siviglia, Manuel Rui Costa del Benfica, Herbert Hainer del Bayern Monaco, Joan Laporta del Barcellona, Jospeh Oughourlian del Lens, Florentino Perez del Real Madrid.