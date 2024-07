Mertens a cuore aperto: "Il mio futuro? Tornerò a Napoli"

Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando tra le altre cose di Napoli e del suo futuro. È ancora incerto sul suo ritiro alla fine della prossima stagione, e per il futuro si vede - più che allenatore - ad aiutare gli sportivi a gestire i loro risparmi.

Il belga, partenopeo d'adozione, ha confermato il desiderio di tornare a vivere a Napoli dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, condividendo quanto gli manchi la città: "Mi manca la mia casa, così come tanti aspetti della mia vecchia vita. Uscivo senza auto, passeggiavo in centro e cenavo in mezzo alla gente". Napoletano o belga? "Mia moglie me lo chiede spesso. Quando torno in Belgio, così come a Istanbul, giro per strada e mi sento napoletano". E anche il figlio Ciro Romeo non potrà che crescerlo - ha assicurato Dries - come un vero napoletano.

Riflettendo sull'ultima disastrosa stagione del Napoli, ha scherzato: "Magari si è festeggiato troppo dopo lo scudetto". Ma avrebbero avuto ragione, ha comunque aggiunto. Mertens si sente orgoglioso per essere stato parte del percorso che ha portato al trionfo dello scorso anno: "Io ho partecipato da tifoso, ed è stato comunque bello".

Sulla prossima stagione, nonostante le speculazioni, ha negato contatti con Antonio Conte per un ritorno in Serie A come collaboratore nell'area tecnica del Napoli: "Non ne abbiamo mai parlato. Conte, però, l’ho sentito e mi ha fatto una bella impressione". Mertens ha elogiato l'allenatore azzurro per il suo carisma ed è convinto sia l'uomo giusto per il Napoli.

Mertens ha elogiato Kvaratskhelia, definendolo una "stella" e attribuendo gran parte del merito dello scudetto del 2023 alle sue performance. Ha poi indicato l'Inter come favorita per il prossimo titolo, ma non ha escluso possa inserirsi anche lo stesso Napoli. E Lukaku? "È un amico, vederlo a Napoli mi farebbe molto, molto piacere".