Nasce il "Dolce Ringhio", il dessert dedicato a Gattuso

Per celebrare il big match della terza giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli, in programma domenica sera a Torino, Deliveroo, la piattaforma online food delivery, in collaborazione con due ristoranti di Torino e Napoli presenti in piattaforma - Poke House a Torino e Cariño Nikkei a Napoli - ha ideato due particolari dolci dedicati agli allenatori delle due squadre, Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo.

I due speciali dessert saranno disponibili in esclusiva su Deliveroo nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre. Si tratta de "I Mochi del Maestro", una box da 4 mochi, piccoli gelati avvolti in morbida pasta di riso al gusto cocco e cioccolato dedicati al tecnico bianconero, ordinabili da Poke House, e il "Dolce Ringhio", ispirata invece all’allenatore azzurro, disponibile da Cariño Nikkei, a base di frolla alle mandorle, pan di Spagna al basilico, crema alla vaniglia, gele' di limone e basilico, mousse cioccolato bianco e lime, glassa azzurra con schizzi bianchi +N in cioccolato del Napoli.

A Napoli per l’occasione non hanno voluto trascurare nessuno e per i sostenitori della Juve, Cariño Nikkei metterà a disposizione anche un dolce bianco e nero dedicato alla squadra torinese: un croccante alla nocciola, pan di spagna al cioccolato, bavarese alla nocciola, mousse al cioccolato, scagliette di cioccolato fondente e glassa bianca con striature nere.