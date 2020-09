Calendario Serie A 2020-2021: per il Napoli esordio a Parma, alla terza a Torino con la Juve

La Serie A 2020-2021 svela il suo calendario. Il Napoli di Gattuso esordirà contro il Parma al Tardini nel weekend del 19 e 20 settembre. Alla seconda Genoa al San Paolo.

Alla terza giornata il Napoli sarà di scena a Torino contro la Juventus. Alla quarta al San Paolo arriverà l'Atalanta.

Alla quinta giornata derby campano contro il Benevento al Vigorito.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL NAPOLI

Non ci possono essere “ripetizioni” rispetto al calendario dell’ultimo anno, intese come “stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta”. Anche alla prima e all’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro squadre che si sono già incontrate alla prima e all’ultima giornata nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020.