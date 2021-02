EX NAPOLI - Panchine girevoli, doppio esonero per due azzurri del passato

Il Brescia ed il Savoia hanno sollevato dall'incarico di allenatore gli ex azzurri Davide Dionigi e Salvatore Aronica

Doppio esonero in poche ore per due ex calciatori del Napoli che hanno lasciato un buon ricordo tra i tifosi partenopei.

Il Brescia Calcio ha infatti sollevato ieri sera dall'incarico di allenatore l'ex centravanti azzurro Davide Dionigi.

Stessa sorte è toccata oggi a Salvatore Aronica, che non è più l'allenatore del Savoia.