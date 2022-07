Calciomercato - Dalla Francia: "Il Napoli su Diallo. Il Psg non vuole cederlo in prestito"

Il Napoli mette nuovamente nel mirino Abdou Diallo, centrale difensivo della nazionale senegalese e compagno di nazionale di Kalidou Koulibaly.

Dalla Francia rimbalza l'indiscrezione secondo cui gli azzurri si sarebbero fiondati sul 26enne calciatore del Psg. A riferirlo è il noto giornalista transalpino Loic Tanzi di Rmc Sport. Il Psg, però, sarebbe disposto a cedere il giocatore solamente a titolo definitivo e non in prestito.

La notizia dell'interessamento del Napoli per Abdou Diallo era circolata anche in Senegal nelle ore precedenti, rilanciata da Wiwsport, che aveva parlato di un duello aperto tra gli azzurri ed il Milan per l'ex Monaco e Borussia Dortmund.