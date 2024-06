Di Lorenzo e il Napoli sempre più lontani: che cosa sta succedendo tra calciatore e club

Da capitano e leader del terzo scudetto a caso più spinoso da risolvere per Antonio Conte, peraltro arrivato appena ieri a Castel Volturno. La vicenda Giovanni Di Lorenzo è esplosa nelle ultime settimane e non accenna a rientrare, anzi pare che non possa risolversi se non con un trasferimento del calciatore lontano da Napoli.

Secondo il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello il giocatore, che peraltro sta per difendere i colori dell’Italia agli Europei, “ha già l’accordo con la Juventus” e Giuffredi - il suo procuratore - ha spiegato tutto al Napoli. Che però non ha la minima intenzione di cedere ai bianconeri (la cui offerta dovrebbe essere di circa 20 milioni) il giocatore. Criscitiello su X ha riassunto così il contatto diretto che pare esserci stato tra il nuovo allenatore del Napoli e il difensore: "Venerdì Conte ha chiamato Di Lorenzo: ‘Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti’ - è la ricostruzione sul social network del giornalista - Il capitano ha ringraziato il Mister ma ha ribadito la sua volontà: ‘Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società’”.

Più possibilista su una potenziale futura riapertura di Giuffredi e Di Lorenzo verso il club azzurro è il Corriere dello Sport. "Il signor Antonio - scrive il giornale riferendosi al tecnico salentino - è stato chiarissimo sin dal primo istante: non si tocca Kvaratskhelia e non si tocca anche Di Lorenzo. Il capitano. Uno dei simboli della squadra che prima della fine del campionato ha chiesto ufficialmente la cessione alla società". “Tra l’altro, sembrava che oggi (ieri, ndR) potesse andare in scena un incontro con l’agente del capitano, ma alla fine non se n’è fatto più nulla".

C’è anche chi si lancia in un’ulteriore suggestione, questa apparentemente più da fantamercato che concreta: che alla fine il Napoli decida per accontentare il giocatore e cederlo alla Juventus ma, aggiungendo un conguaglio, portando all’ombra del Vesuvio Federico Chiesa, la cui permanenza a Torino pare in forte dubbio. A proposito di Di Lorenzo e Chiesa è intervenuto Paolo Bargiggia gettando acqua sul fuoco. “Altre squadre? – si chiede il giornalista a proposito di Di Lorenzo - Solo copertura per me e mi riferisco all’Inter e all’Atletico Madrid". Ha poi evidenziato sull’esterno d’attacco della Juve: "Chiesa è sul mercato, non parla di rinnovo con la Juventus. La richiesta è di 30 milioni. Il rapporto con Giuntoli è buono, il club aspetta offerte. Non ci sono trattative formali da parte di Roma o Napoli”. Per ora.