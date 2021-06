Di Lorenzo: "Se sono in Nazionale è merito del Napoli. Felice di rappresentare il mio club"

"Se sono qui il merito è del Napoli e dei miei compagni. Sono contento di rappresentare il mio club. C'è tanto Napoli, siamo in tre e altri sono ex azzurri. Fino a qualche anno fa per me era un sogno essere qui, ma ci speravo. Per me è un punto di partenza e non di arrivo, sta a me continuare a lavorare bene nel mio club per essere convocato in Nazionale". Così Giovanni Di Lorenzo ha parlato dal ritiro della Nazionale in conferenza stampa.

Il terzino del Napoli ha parlato della sfida degli ottavi contro l'Austria: "Non c'è ansia. Adesso inizia il bello, con le partite da dentro o fuori. C'è la giusta tensione e concentrazione. C'è una bellissima atmosfera e ci stiamo preparando alla grande".