Il club inglese starebbe pensando al terzino azzurro in caso di mancato arrivo a Londra dell’interista

Il Chelsea pensa a Giovanni Di Lorenzo. Il club inglese, infatti, avrebbe messo nel mirino il terzino del Napoli.

Il nazionale italiano sarebbe una delle principali alternative per i ‘blues’ nel caso in cui non dovessero riuscire a portare a Londra l’interista Hakimi. A riferire la notizia è il Daily Star.