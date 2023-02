Mr DiCoprio pazzo del Napoli: il tifoso azzurro giapponese scatenato sui social | VIDEO

Mr DiCoprio impazzisce di gioia per il Napoli. Lo youtuber giapponese tifoso azzurro, molto sui social, ha pubblicato su Instagram una serie di video di esultanza per il successo degli uomini di Spalletti in Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

In uno in particolare si esibisce anche nell'ormai celebre balletto di Tommaso Starace, lo storico ed amatissimo magazziniere del club partenopeo.