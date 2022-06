Napoli, Deulofeu si sente ormai più un '10' che un esterno: la spiegazione del calciatore in un video

Quello di Gerard Deulofeu è uno dei nomi più caldi per calciomercato del Napoli. Per lo spagnolo, già accostato agli azzurri negli anni scorsi, potrebbe essere arrivato stavolta davvero il momento per approdare all'ombra del Vesuvio.

Il club partenopeo e l'Udinese non sono lontani dal trovare un'intesa, ma la società azzurra dovrà prima far 'cassa' con l'eventuale cessione di Ounas. Deulofeu alla corte di Spalletti potrebbe sostituire Dries Mertens, che al momento sembra vicino all'addio.

Lo spagnolo, più che agire sugli esterni come in passato, potrebbe rimpiazzare il belga nel ruolo di 'sottopunta' e giocarsi una maglia da titolare con Zielinski, in caso di arrivo in azzurro e di permanenza del polacco.

Lo stesso 28enne, nel corso di una interessante intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio e Dazn, ha spiegato di sentirsi ormai più a suo agio giocando "nel campo" e di aver compreso meglio il calcio nella sua nuova posizione, rispetto a quando giocava sulla fascia. Come esempio di questa trasformazione, nella video intervista, Deulofeu ha analizzato proprio il gol segnato in bianconero contro il Napoli al Maradona il 19 marzo scorso.