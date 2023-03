Denis, la rivelazione del 'Tanque': "Per il Napoli ho rifiutato il Real Madrid"

German Denis, ex centravanti del Napoli dal 2008 al 2010, ha rivelato un interessante retroscena risalente alla fine del 2008 nel corso di un'intervista rilasciata a "Cronache di Spogliatoio".

"Questo lo sa la mia famiglia ed i miei amici. Quando sono arrivato a Napoli fino a dicembre giocavo sempre. Avevo fatto mi sa 10 gol, in più quello con il Benfica in Coppa Uefa, avevo fatto gol in casa. In quel periodo lì, si spacca il ginocchio il 'Pipita' Higuain che era al Real Madrid. Viene il mio procuratore e mi dice: 'Guarda, c'è la possibilità, hanno chiesto di te a De Laurentiis, ti vuole il Real Madrid'. In quel momento lì non sapevo cosa dire, perchè mi trovavo così bene a Napoli e ho detto: 'No, sto bene. Sto bene qua, mi sa che non è il caso di andare via. Restiamo qua", ha raccontato il 'Tanque'.