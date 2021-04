SuperLega, l'ex Napoli De Zerbi: "Forse non allenerò mai una big, ma ho difeso il calcio"

Il tecnico del Sassuolo ed ex attaccante del Napoli Roberto De Zerbi, ai microfoni di Sky Sport, è tornato sulle sue dichiarazioni sulla SuperLega e contro i potenti del calcio: "Da ieri ho toccato con mano quanto è difficile prendere una posizione: io confermo la mia, parola per parola. Chiaramente non ce l’ho con tifosi, giocatori o allenatore di Milan, Inter o Juve, ma era giusto dire quelle cose e tornassi indietro le ridirei. Non ho offeso nessuno quindi non devo chiedere scusa. Oggi sono ancora più convinto perché si sono mobilitati tutti, allenatori anche più importanti di me e tifosi anche di Inter, Milan e Juve, per difendere quella che è stata la mia vita, improntata sul calcio. Probabilmente mi sono precluso la possibilità di andare in uno di questi club, ma tornassi indietro lo rifarei ancora più convinto, perché penso di essere dalla parte del giusto".

"Ho avuto il privilegio di crescere nel Milan, con i campioni veri che probabilmente oggi non ci sono più in nessuna squadra. Maldini, Baresi, Tassotti, Boban, Costacurta, Savicevic, Roberto Baggio: qualcosa di loro, a livello di mentalità e di dare il senso giusto al calcio, me lo porto con orgoglio. Ecco perché, se questi club importanti vanno a toccare quello che è anche il mio mondo, è giusto che io vada a scontrarmi", ha proseguito il tecnico bresciano.

De Zerbi, tra i candidati per la panchina del Napoli nella prossima stagione, ha parlato anche del suo futuro: "Con questi giocatori c’è un attaccamento che va oltre e che mi condizionerà nelle scelte che farò in futuro. La voglia di stare a Sassuolo è sempre stata tanta: poi bisogna far andare d’accordo cervello e cuore perché siamo professionisti e dobbiamo portare risultati”.