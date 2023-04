Festa scudetto, De Luca: "Aiuteremo finanziariamente il Comune di Napoli. Presto il bando per copertura tv per il 4 giugno"

"I festeggiamenti per lo scudetto del Napoli sono un evento di grande importanza sul piano sportivo. Risponderemo positivamente alla richiesta che ci è venuta dal Comune di Napoli, dal sindaco, per un aiuto finanziario per reggere tutta una serie di eventi collegati ai festeggiamenti. Intanto abbiamo già deciso con l'Asl Napoli 1 e con l'ospedale Cardarelli una serie di interventi per garantire la tranquillità sanitaria. Prolungheremo gli orari del trasporto pubblico per quanto riguarda le aziende regionali. Metteremo a disposizione la nostra Protezione civile per transenne, per garantire al massimo possibile le condizioni di tranquillità". Così Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, ha parlato dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto da parte del Napoli.

Il presidente della Regione Campania ha parlato anche dell'organizzazione relativa alla festa prevista a fine campionato, quando la Lega consegnerà la coppa dello scudetto alla squadra azzurra: "Credo che faremo un bando pubblico come regione per scegliere, per il 4 giugno per i festeggiamenti ufficiali in piazza del Plebiscito, per avere anche dei collegamenti televisivi in diretta. Abbiamo atteso questa richiesta formale da parte del Comune di Napoli perchè noi siamo obbligati a fare una gara pubblica, non possiamo scegliere a piacere emittenti televisive a cui destinare risorse importanti per fare servizi televisivi. I tempi stavano diventando un po' stretti. Daremo una mano affinchè siano giornate di felicità e di grande gioia per la vincita dello scudetto".