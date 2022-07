De Laurentiis sul futuro: "Napoli in vendita? Ricevo e respingo tante offerte. Voglio ancora divertirmi"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del futuro della società e delle voci circolate negli ultimi mesi.

"Napoli in vendita? Io solo con 'Amici Miei' potrei campare di rendita per i prossimi 30 anni. Hanno messo in dubbio che io nel 2017-2018 abbia ricevuto e rifiutato un'offerta da 900 milioni di dollari. Sto ricevendo tantissime offerte, tutte rispedite al mittente. Tre da fondi per il Bari, anche queste respinte. Ho ricevuto un'altra offerta da 2.5 miliardi per tutto il mio gruppo. Ma perchè dovrei cedere? Mi posso divertire ancora o no?", ha affermato il patron azzuro.

"Ma poi basta col dire 'il romano'. Io vengo da una famiglia irpina che poi si è trasferita a Torre Annunziata. Abbiamo cercato di portare questa solarità in giro per il mondo. Io amo tre città: Napoli, Londra e Los Angeles", ha aggiunto De Laurentiis.