De Laurentiis: “Contro gli ultras serve una legge Thatcher”

''È una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi''. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine del convegno ''Verso lo stadio del futuro'' organizzato dalla Serie A al Coni, commentando quanto successo al Maradona con gli scontri tra tifosi azzurri in curva. ''Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti'', ha concluso il numero uno azzurro.

'A forza di parlare di festa Scudetto non è che ci portiamo iella da soli e ci si ammoscia lo Scudetto? I napoletani già stanno festeggiando in tutta la città e di questo sono preoccupato essendo scaramantico''. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine del convegno in corso al Coni "Il futuro degli stadi in Italia". ''Mi sembra un po' una follia ma fa parte del colore napoletano'', ha poi aggiunto il numero uno azzurro parlando ancora dei festeggiamenti in città.

"Sconfitta con il Milan? Non sono preoccupato in chiave Champions", ha poi aggiunto De Laurentiis che sullo screzio tra Maldini e Spalletti, ha etichettato l'episodio come qualcosa che ''ci può stare'' perché ''quelli sono momenti in cui il risultato di una partita ti può far suscitare reazioni''. Il presidente del Napoli parlando della stagione e sul mercato ha poi concluso: ''Non aver avuto alcuna difficoltà a levare le pecore nere ha contribuito. Si può arrivare a scadenza e scegliere di andare via se non ci si sente partenopei. Credo che i giovani che abbiamo oggi si siano resi conti di essere un corpo unico. Finalmente siamo in undici o ventidue, piuttosto che essere in 3 o 5 a e essere partenopei''