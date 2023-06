Stadi, De Laurentiis: "Sono un sostenitore da sempre della legge inglese"

“Sono un sostenitore da sempre della legge inglese dove gli stadi sono sacri. Se ti alzi in piedi per tre volte di seguito vieni allontanato, ci sono addirittura le celle negli stadi mentre in tutto il resto d'Europa c'è il caos. L'antisemitismo fa scopa con il razzismo e ci sono esempi negli stadi con le cosiddette zone franche dove esiste soltanto la legge del tifoso. Ma quello non è un tifoso, quella è una risposta irresponsabile, ineducata a chi non ha saputo governare questo sistema calcio. Le istituzioni dovrebbero semplicemente allontanare i responsabili a vita dagli stadi". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato degli stadi partecipando al convegno “L’antisemitismo nello sport”, che si è tenuto presso la sala del refettorio della Camera dei Deputati a Roma.

“Credevamo che dopo ottant'anni il fenomeno dell'antisemitismo non esistesse più, invece ci sbagliavamo. Noi abbiamo un problema educazionale, siamo i primi responsabili di quello che avviene sul web perché concediamo ai nostri figli o nipoti di essere interconnessi perennemente con i loro smartphone e sul web non c'è controllo”, le parole del presidente del Napoli riportate dalla Gazzetta dello Sport.