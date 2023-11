De Laurentiis: "Manfredi mi dia lo stadio e lo trasformerò nel più bello d'Italia"

"Gli stadi in Italia devono diventare come il Bernabeu ed essere utilizzabili 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Se il sindaco Manfredi mi venderà lo stadio Maradona, prometto che in un anno lo farò diventare il più bello d'Italia". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Prime Video prima dell'inizio di Real Madrid-Napoli.

Il patron azzurro ha parlato anche del momento della squadra: "Il Napoli non è mai caduto. Ha avuto qualche inciampo, ma può capitare. Da qui a dire che il Napoli non è più quello dello scudetto ce ne passa. Io sono dell'idea che i conti si fanno sempre alla fine. Il Napoli lo abbiamo amato con Sarri e Spalletti, ma anche con Ancelotti e Mazzarri. Walter è stato il primo che ci ha fatto fare salti di gioia in Europa con le grandi".