Napoli, incontro De Laurentiis-Spalletti per parlare del futuro azzurro

De Laurentiis lo ha ribadito più volte dopo la vittoria dello scudetto: "Vogliamo vincere ancora". Ed il cardine dal quale ripartire nella prossima stagione per il Napoli, salvo clamorosi colpi di scena, è Luciano Spalletti, il 'deus ex machina' del trionfo azzurro.

Il presidente e l'allenatore si sono incontrati questa sera nel centro cittadino per pianificare il futuro insieme. "Intorno alle 20, Spalletti è uscito dal centro sportivo di Castel Volturno a bordo di una macchina e indossando una maschera in volto, 'stile Osimhen'. Le sue parole - "vi depisteremo" - suonavano come una conferma indiretta dell'imminente incontro con De Laurentiis. 'Depistaggio' mancato, però, con Spalletti che è stato intercettato alle ore 20.30, all'arrivo nel luogo dell'incontro", scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.