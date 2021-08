Napoli, summit De Laurentiis-Spalletti: "Mercato e innumerevoli problemi"

Aurelio De Laurentiis lascerà nelle prossime ore il ritiro di Castel di Sangro per far ritorno a Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del Napoli nel corso di un convegno sulle banche di comunità.

In serata il summit con il tecnico Luciano Spalletti: "Dobbiamo parlare di innumerevoli problemi. Per il mercato abbiamo ancora pochi giorni, poi dal 1° settembre chi c'è c'è, chi non c'è non c'è", ha affermato il patron azzurro.