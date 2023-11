De Laurentiis, sorpresa ad un tifoso: "Posso venire a prendere un caffè a casa tua?"

Aurelio De Laurentiis ha fatto una gradita sorpresa ad un tifoso del Napoli. Il patron azzurro, in particolare, è andato a casa di Genny Esposito per gustare un caffè. I due sarebbero legati da una grande amicizia con il presidente del Napoli che già in passato lo avrebbe omaggiato con una maglia autografata.

A raccontare l'episodio, con tanto di foto, è lo stesso Esposito. "Genny posso venire a prendere un caffè a casa tua?”, si legge nel post. Le immagini sono diventate subito virali sui social.