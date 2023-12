Napoli, De Laurentiis promette: "Lo scudetto sarà un'esperienza ripetibile, ma non si può vincere ogni anno"

"Prometto che lo scudetto sarà un'esperienza ripetibile. Abbiamo sempre detto che non si può vincere, se non con gli imbrogli, lo scudetto ogni anno. Per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. Anche i giocatori, pur essendo gli stessi, non sempre rispondo nella stessa maniera. Ci può essere un senso di appagamento, o altro. Ci può essere un rafforzamento di altre squadre, perchè uno poi il campionato non lo gioca da solo". Così Aurelio De Laurentiis, intervenuto in occasione della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti al Maschio Angioino, ha parlato del Napoli.

Il presidente azzurro ha spiegato anche in cosa Spalletti si differenzi dagli altri allenatori: "Luciano è un esemplare motivatore. Quello che ho imparato in 19 anni è che l'attenzione di un giocatore è molto corta. Se non si usano le 'copyline' che lui ha inventato, che ha voluto mettere sulle casacche, nei corridoi di Castel Volturno... Lui è un grande comunicatore".

Il patron azzurro ha parlato anche della realizzazione del film sullo scudetto: "Ci stanno lavorando da tempo grandi professionisti internazionali. Dovrebbe durare 4 ore. Speriamo di regalarlo ai nostri tifosi nel mese di febbraio, perchè sono delle lavorazioni molto complesse".