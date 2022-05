De Laurentiis: "Faremo di tutto per riportare lo scudetto a Napoli"

"Voglio concludere questa conferenza con un messaggio: noi faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto. Ma dovremo essere tutti insieme e, se non ce la faremo, non dovremo deprimerci perché noi siamo il Napoli". Così Aurelio De Laurentiis ha concluso la conferenza stampa a Palazzo Petrucci per la presentazione del ritiro estivo in Abruzzo, lanciando un messaggio sulle ambizioni future.

"Mi si rimprova del fatto che io non voglia vincere lo scudetto. De Laurentiis vuole vincere lo scudetto, ma ci sono delle regole. Se io dico che quest'anno vinceremo lo scudetto, metto anche l'allenatore in una situazione di fuoco incrociato da parte dei media e dei tifosi. Quando mi dicono: 'Accatt' e' giocatori', io rispondo che abbiamo giocatori straordinari. Lo scudetto lo ha vinto il Milan che ha un monte ingaggi di 40 milioni in meno rispetto a noi. Dobbiamo rimetterci sui binari giusti", ha aggiunto il presidente del Napoli.