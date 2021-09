De Laurentiis: "Per vincere non sempre basta la squadra migliore. Capita che qualcuno ti scippa ciò che ti appartiene"

Aurelio De Laurentiis, a margine dell'amichevole tra Napoli e Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ottochannel: “Il futuro lo abbiamo percorso perché in 12 anni abbiamo giocato nell’Europa che conta. Credo che siamo l’unica squadra in Italia ad avere questo primato. Per vincere gli scudetti a volte non sempre basta la squadra migliore, perché poi finisce che qualcuno ti scippa ciò che ti appartiene. Bisogna essere visionari, altrimenti si spegne la fiammella della speranza di un calcio che ha bisogno di cambiare".

Il patron azzurro ha parlato anche di possibili sinergie tra club campani e tra i partenopei e i sanniti: "Il discorso della sinergia è molto importante, soprattutto in Campania. Questa terra viene considerata felix, noi dobbiamo creare un calcio felix. Dovremo essere tutti una grande famiglia, non solo Napoli e Benevento, perché rappresentiamo la terra più bella del pianeta”.