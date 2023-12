Napoli, De Laurentiis sullo scudetto vinto: "Ringrazio in primis Spalletti. Ha modellato il gruppo di lavoro come pochi"

"Ringrazio in primis Spalletti che è riuscito a modellare il gruppo di lavoro come pochi". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato dello scudetto vinto dal Napoli nel ritirare il Gazzetta Sports Award, a bordo della Msc Fantasia ormeggiata presso il porto partenopeo, vinto dal club azzurro come squadra dell'anno. Lo stesso Spalletti si è assicurato il riconoscimento come allenatore dell'anno.

"Alla fine del primo anno napoletano a Spalletti avevamo levato sei giocatori fondamentali e li abbiamo sostituiti. Chiaro che poteva esserci qualche dubbio, me lo dicevano i tifosi in estate, erano contro di me per aver cambiato i sei beniamini. Spalletti ha saputo coniugare il prima e il dopo, e far rendere al massimo i giocatori nuovi. Napoli vorrebbe vincere lo scudetto ogni anno, ma si vince già con l'essere napoletani", le parole di De Laurentiis riportate dall'Ansa.