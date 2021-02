De Laurentiis a Milano: fitto colloquio con Raiola | VIDEO

Giornata milanese per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, impegnato in Assemblea di Lega per la decisione sulle offerte per i diritti tv della Serie A per il triennio 2021/24, uscendo da un noto hotel del capoluogo lombardo, ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti presenti: "Se abbiamo deciso sui diritti tv? Ancora no, ci rivediamo la prossima settimana".

Sempre nello stesso hotel, il patron azzurro è stato immortalato dalle telecamere di Tuttomercatoweb durante un fitto colloquio con il noto agente Mino Raiola.

Il video pubblicato sui social da Tmw: