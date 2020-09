De Laurentiis positivo al Covid-19, l'ultimo contatto con la squadra risale a venerdì

Risale a venerdì scorso, giorno di chiusura del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, l'ultimo contatto tra Aurelio De Laurentiis con squadra e staff azzurro.

L'attività sportiva del gruppo di Gattuso, in virtù della positività al Coronavirus del presidente, potrebbe non subire stop visti i continui controlli a cui sono sottoposti calciatori e staff.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha fornito in tal senso alcuni aggiornamenti su Twitter: "Situazione monitorata ma tranquilla in casa Napoli. Sono stati già effettuati a squadra, tecnici e dirigenti due tamponi dal ritorno da Castel di Sangro (entrambi ovviamente negativi) ed un altro è stato effettuato stamane, così come da programma. Non dovrebbero essere a rischio le due amichevoli già programmate contro Pescara e Sporting Lisbona. Da venerdì scorso nessun contatto tra la squadra e De Laurentiis che dopo la riunione in Lega di ieri è tornato a Capri".

