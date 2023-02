De Laurentiis: "Meravigliati dal Napoli? Noi sempre competitivi e onesti"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto ieri una fugace apparizione in sala stampa a Francoforte, dove si è poi tenuta la conferenza pre gara del match di Champions previsto oggi tra i padroni di casa dell'Eintracht e gli azzurri.

"Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo e soprattutto il più onesto", ha detto il patron azzurro. Una frase che a molti è sembrata una stoccata alla Juventus, pesantemente coinvolta in un'inchiesta per falso in bilancio.

"Il segreto di questo Napoli? È voler giocare – ha concluso il presidente – divertendosi. Il calcio è un gioco e se non ci si diverte è uno strazio".