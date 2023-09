De Laurentiis sul Napoli: "Siamo solo all’inizio e c’è molto da lavorare"

"Siamo solo all’inizio e c’è molto da lavorare”. Così Aurelio De Laurentiis si è espresso sul momento del Napoli a margine della presentazione della seconda stagione della serie "Vita da Carlo" presso la Casa del Cinema di Roma.

Il patron azzurro che - come riporta il Corriere dello Sport - ha fatto i complimenti a Raspadori per la prestazione in Nazionale ("E' stato bravo!"), a precisa domanda su quale suo film possa ispirare questo nuovo corso targato Rudi Garcia, ha citato “Manuale d’amore, cioè la mia prima produzione da quando nel 2004 mi sono avvicinato al calcio. Che sia di buon auspicio".