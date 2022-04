Bari in B, De Laurentiis deve scegliere se vendere il Napoli: c'è una scadenza da rispettare

Il Bari da ieri è in B, nuovamente nella serie cadetta dopo 4 anni. Si tratta della seconda "risalita" di marca De Laurentiis, dopo quella che vide tornare nel calcio che conta il Napoli. Una promozione che mette ancora maggiormente di fronte il patron azzurro ad una scelta che le norme federali vogliono venga effettuata entro il 30 giugno del 2024. Entro la fine non del prossimo campionato ma di quello ancora successivo, infatti, la recente normativa stabilisce che non si possano possedere contemporaneamente due club. E i De Laurentiis dovranno scegliere tra Napoli e Bari.

È uno step, quello della normativa federale recentemente introdotta, ulteriore rispetto a quanto non fosse già in vigore – ovvero che i due club militino nella stessa serie – resosi necessario dopo la complicata vicenda della Salernitana, che soltanto da pochi mesi è riuscita a slegarsi dalla proprietà di Lotito nonostante fosse dalla scorsa estate in serie A come la stessa Lazio, l'altro (e ormai storico) club dell'imprenditore romano.

Insomma De Laurentiis deve scegliere uno dei sue due club e alla svelta, anzi, il Bari potrebbe guadagnarsi la serie A già l'anno prossimo e anticipare di un'ulteriore stagione la necessità di una decisione: Bari o Napoli? In molti pensano che possa essere proprio la società azzurra quella che i De Laurentiis libereranno. Ad un prezzo però – si immagina – non certo da saldi.

E il tweet, ieri sera, del patron napoletano, sembra proprio lasciar presagire questo tipo di sviluppo: "Grande lavoro a Bari! Complimenti a mio figlio Luigi, Presidente, allo staff e alla squadra per questa promozione in serie B. Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico".

